Θρίλερ με τις πτήσεις της Emirates στο Ελ.Βενιζέλος- Η τρομοκρατική απειλή, οι έρευνες και η λήξη του συναγερμού

Μια πληροφορία από τις αμερικανικές υπηρεσίες που έφτασε στις ελληνικές αρχές νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης ήταν η αρχή του πολύωρου θρίλερ με επίκεντρο το αεροδρόμιο της Αθήνας και δύο πτήσεις της Emirates προς Ντουμπάι και Νέα Υόρκη: Η πρώτη καθηλώθηκε έως ότου ολοκληρωθούν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι, η δεύτερη υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Αθήνα καθώς ούτε η Ιταλία ούτε η Γαλλία επέτρεψαν να προσεγγίσει κάποιο αεροδρόμιό τους, υπό το πρίσμα της τρομοκρατικής απειλής.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG