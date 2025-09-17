Life Pathway - «Μονοπάτι Ζωής»: 3η Διάσχιση Μονοπατιού «Ναός Επικούριου Απόλλωνα - Αμπελιώνα Μεσσηνίας»

Ο φορέας Life Pathway - Μονοπάτι Ζωής διοργανώνει την 3η διάσχιση του ιστορικού μονοπατιού που συνδέει τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας με τον Αμπελιώνα Μεσσηνίας, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 8:00 π.μ.

Η δράση εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Μεσοθηλίωμα (26 Σεπτεμβρίου) και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αφρούλας Αποστολοπούλου καθώς και σε όσους πάλεψαν με νεοπλασματικές και σπάνιες ασθένειες.

Μετά τις δύο επιτυχημένες διοργανώσεις του 2023 και 2024, η διάσχιση του μονοπατιού «Trail of Healing - Μονοπάτι Θεραπείας» συνεχίζεται, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και τον συμβολισμό της μάχης ενάντια στη νόσο.

Πρόγραμμα

07:30 πμ.: Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Σωκράτη Δερεχάνη στην Αμπελιώνα Μεσσηνίας

08:00 π.μ. : Αναχώρηση με πούλμαν για το ναό του Επικούριου Απόλλωνα

08:15 π.μ.: Συγκέντρωση στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

08:15 - 08:45 π.μ. : Περιήγηση στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

09:00 π.μ.: Εκκίνηση πορείας

Στάσεις για ξεκούραση και κολατσιό: κεντρική πλατεία χωριού Σκληρού - Φιλιατρό (εξωκλήσι Αγ. Ιακώβου)

2:00 μ.μ.: Άφιξη στον Αμπελιώνα – τερματισμός στον ι.ν. Αγίου Νικολάου και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Ακολουθεί γεύμα - απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων - Χορός και διασκέδαση

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Απόσταση: 7,7 χλμ

Διάρκεια: περίπου 4 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: 3/5

Υψόμετρο: 790 – 1128 μ.

Σηματοδοτημένο και ασφαλές μονοπάτι (Apollo Trails)

Συμμετοχή

Συνεισφορά: 10 € / άτομο (δωρεάν για κάτω των 18 ετών)

Υπό την Αιγίδα: Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Δήμου Οιχαλίας, Συλλόγου Αμπελιωνιτών. Με την επίσημη υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, του Τοπικού Διαμερίσματος Αμπελιώνας, του Συλλόγου Αμπελιωνιτών, του Abeliona Retreat. Συμμετέχει ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Για τη διαμονή σας:

Ξενοδοχείο “Abeliona Retreat”: +302626023991-3, +30 6948375905,

Ο μικρός ξενώνας τηλ: +302626023993,

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα «Η Τρανή Βρύση» Τηλ: 6973654011

Καταλύματα στην Ανδρίτσαινα: ξενοδοχείο Θεοξένια, ξενώνας Απολλώνιον, ξενώνας Αρχοντικόν

Δηλώστε τη συμμετοχή σας:

www.lifepathway.gr,

Email: info@lifepathway.gr,

Fb: Life Pathway - Μονοπάτι Ζωής

Τηλέφωνο: +306981969697+306971894974

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.