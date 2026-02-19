Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle 56χρονη κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου αγοριού στη Θεσσαλονίκη, με τα περιστατικά να εκτείνονται σε σειρά ετών και το θύμα να είναι σήμερα 18 ετών

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του θύματος, που δήλωσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν το παιδί της ήταν 9 ετών, ενώ οι πράξεις έλαβαν χώρα στο σπίτι της 56χρονης κατά την απουσία της μητέρας

Η 56χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η οποία ασχολήθηκε με την υπόθεση και άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις από σύνοικο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι επί σειρά ετών κακοποιούσε σεξουαλικά ένα ανήλικο αγόρι, στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση είδε τον περασμένο Δεκέμβριο το φως της δημοσιότητας, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία της μητέρας του φερόμενου θύματος που σήμερα είναι 18 ετών

Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν το παιδί της ήταν 9 ετών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η 56χρονη φιλοξενούσε στο σπίτι της την καταγγέλλουσα και το τέκνο της, ενώ οι αξιόποινες πράξεις τελούνταν, όταν απουσίαζε η μητέρα από την οικία. Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης εξετάστηκε ο 18χρονος από ειδικούς και η κατάθεσή του περιλήφθηκε στη δικογραφία.

Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος της 56χρονης για κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από σύνοικο. Για την κατηγορία αυτή κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας - κατά πληροφορίες - ότι πρόκειται για εκδικητική καταγγελία, όταν ζήτησε από την καταγγέλλουσα να συμμετάσχει στα έξοδα του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις τους. Φέρεται δε, να απολογήθηκε ότι η οικογένειά της απασχολούσε παλιότερα την καταγγέλλουσα ως οικιακή βοηθό στο εξοχικό τους και είχαν αναπτυχθεί συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ τους- γι' αυτό τη φιλοξενούσε επί μακρόν με το παιδί της.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης με τον 18χρονο. Ήδη η καταγγέλλουσα και ο γιος τους έχουν εγκαταλείψει το σπίτι της κατηγορουμένης και ζουν σε άλλη οικία.

Πηγή: skai.gr

