Ελευσίνα: Συνελήφθη 31χρονος: Φέρεται να βίαζε και να εξέδιδε 17χρονη

Eλευσίνα: Συνελήφθη 31χρονος που φέρεται να βίαζε και να εξέδιδε 17χρονη

O 31χρονος κατακρατούσε χωρίς τη θέλησή της τη 17χρονη και την εξέδιδε σε μαγαζί στην περιοχή της Ελευσίνας, παρουσιάζοντάς την ως ενήλικη

Συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (3/7) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Ελευσίνας, 31χρονος ο οποίος αναζητούνταν δυνάμει εντάλματος για εμπορία ανθρώπων και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 31χρονος από κοινού με έτερο άτομο, τον Ιούλιο του 2021, εκμεταλλευόμενος τη 17χρονη, την κατακρατούσε χωρίς τη θέλησή της και την εξέδιδε σε πελάτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Ελευσίνας, παρουσιάζοντάς την ως ενήλικη, με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, ενώ προέβαινε και σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ελευσίνα 17χρονη εμπορία ανθρώπων
