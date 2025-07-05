Ελευσίνα: Συνελήφθη 31χρονος: Φέρεται να βίαζε και να εξέδιδε 17χρονη

Συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (3/7) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Ελευσίνας, 31χρονος ο οποίος αναζητούνταν δυνάμει εντάλματος για εμπορία ανθρώπων και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 31χρονος από κοινού με έτερο άτομο, τον Ιούλιο του 2021, εκμεταλλευόμενος τη 17χρονη, την κατακρατούσε χωρίς τη θέλησή της και την εξέδιδε σε πελάτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Ελευσίνας, παρουσιάζοντάς την ως ενήλικη, με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, ενώ προέβαινε και σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

