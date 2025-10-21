Ελευσίνα: Οπλοστάσιο σε οικία 17χρονου - Απείλησε με πιστόλι άλλον μαθητή

Πλήθος όπλων εντοπίστηκε σε οικία 17χρονου μαθητή, ο οποίος απείλησε με πιστόλι άλλο μαθητή, σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες στις 15 Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή της Ελευσίνας, 3 ημεδαποί, ηλικίας 17, 45 και 53 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 17χρονος μαθητής, μαζί με ακόμα 4 άτομα, προσέγγισαν άλλον μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος της Ελευσίνας και τον εξύβρισαν ενώ στη συνέχεια ο 17χρονος πλησίασε τον μαθητή και του επέδειξε πιστόλι που κατείχε κάτω από το μπουφάν του, απειλώντας τον.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας μόλις έλαβαν γνώση του περιστατικού, διενήργησαν άμεσα προανάκριση ταυτοποιώντας τον 17χρονο και οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς,

-2- μαχαίρια,

-85- κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

