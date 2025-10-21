Διευκρινίσεις για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε σχετικό βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

To περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής και βίντεο από τη μεταφορά της προβλήθηκε σήμερα, το πρωί, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν πως η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λέα έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. «Καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά και τονίζουν:

«Καμία ΕΔΕ οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.