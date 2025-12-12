Την έντονη ανησυχία τους για τις αγροτικές κινητοποιήσεις εκφράζουν σε κοινή ανοιχτή επιστολή που απευθύνουν τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στους αγρότες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Μεταξύ άλλων επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην προμήθεια πρώτων υλών και στη διακίνηση προϊόντων στο εσωτερικό, καθώς και από και προς το εξωτερικό, πέραν βεβαίως των δυσχερειών μετακίνησης των ίδιων των επιχειρηματιών και του προσωπικού τους, ενώ για ορισμένα προϊόντα κυρίως τα αγροτικά, «οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη χειρότερες, λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα τους, με άμεσο κίνδυνο της φθοράς και καταστροφής τους».

«Η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου είναι ιδιαίτερα έντονη. Θα πρέπει επιτέλους να πρυτανεύσουν στην χώρα η λογική και η σωφροσύνη. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Κάθε ακραία διαμαρτυρία με γνώμονα μόνο το ειδικό και όχι το γενικό συμφέρον είναι αδιέξοδη», υπογραμμίζουν οι φορείς

Χαρακτηρίζουν αυτοκαταστροφικό το κλείσιμο των εθνικών και σιδηροδρομικών οδών, των λιμανιών, των αεροδρομίων και των συνοριακών σταθμών και προσθέτουν ότι «προκαλούνται σημαντικές ζημίες στην οικονομία, στις εξαγωγές, στην απασχόληση, στην αξιοπιστία της χώρας και τελικά, στην περίπτωση των αγροτών, στους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους, που θα πρέπει να αγωνιστούν για να ανακτήσουν τη θέση τους στις αγορές που χάνουν λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται».

Το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, ο ΣΒΕ και ο ΣΕΒΕ καλούν την Κυβέρνηση και τους αγρότες καθώς και -κατά περίπτωση- οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα «να αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες του και να αναζητήσουν με σύνεση και ψυχραιμία μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο την καλύτερη δυνατή λύση, με ανοιχτούς όμως δρόμους ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενόψει των εορτών και των αυξημένων αναγκών σε διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων»

Επιστολή ΕΕΘ στον πρωθυπουργό για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) μέσω της οποίας καλεί την κυβέρνηση για έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, ενώ υπογραμμίζει πως ο αποκλεισμός δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο γενικότερο οικονομικό γίγνεσθαι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.