Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έλεγχος για βόμβα σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους - Εκτροπές κυκλοφορίας

Συναγερμός στις αρχές, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα - Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Έλεγχος για βόμβα σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. 

Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στην Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βόμβα Αμπελόκηποι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark