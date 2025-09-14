Έλεγχος για βόμβα σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στην Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων.

