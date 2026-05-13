Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή της Παντάνασσας, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr κατηγορούμενος, που εισήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο από την πίσω είσοδο και υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αρνείται τις κατηγορίες και επιμένει στην αθωότητά του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση κατέθεσε νέο υλικό στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της πλευράς του κατηγορουμένου για τις συνθήκες του τραυματισμού.

Μεταξύ των στοιχείων που προσκομίστηκαν περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό, με το οποίο υποστηρίζεται ότι η ζημιά στον προφυλακτήρα του οχήματος έχει προκληθεί σε διαφορετικό χρόνο και σημείο από το περιστατικό με την 28χρονη.

Την ίδια ώρα, η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ενώ φέρεται να έχει περιτραυματική αμνησία και να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου διέμενε η οικογένεια με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τρία εκ των οποίων φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του 30χρονου κάνει λόγο για «ερασιτεχνική δικογραφία», υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν μπορεί να απολογηθεί με ελλιπές αποδεικτικό υλικό.

Αντίθετα, η πλευρά της 28χρονης κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη και εις βάθος διερεύνηση.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι επόμενες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται.

Πηγή: skai.gr

