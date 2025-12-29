Εντατικούς ελέγχους για αλκοτέστ πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, όχι μόνο σε οχήματα αλλά και σε ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη διάρκεια 4 ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί. Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε είναι η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό, σύμφωνα με το ERTNews.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν τις γιορτινές ημέρες, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης.

