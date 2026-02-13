Με μια σαρκαστική ανάρτηση στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε τη δημόσια αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε ζητήσει είτε τη δική του παραίτηση είτε εκείνη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε νωρίτερα δημοσιοποιήσει μήνυμα που, όπως ανέφερε, έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε – κατά την ίδια – από αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του. Στο ίδιο μήνυμα ζητούσε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη είτε να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί είτε να αποχωρήσει ο ίδιος από τη θέση του.

Απαντώντας στις αναφορές της, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε στο X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με emoji γέλιου.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Είχε προηγηθεί έντονη σύγκρουση στη Βουλή, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης προσήλθε στην Ολομέλεια για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού, μετά τον χαρακτηρισμό «ελεεινό υποκείμενο» που του απέδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου εν τη απουσία του, καθώς και την κατηγορία ότι υπερασπίζεται τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε στην εθνική αντιπροσωπεία, και παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού, διεμήνυσε ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει... Μπήκε με 8 βουλευτές και έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

«Ουδέποτε δεν υπερασπίστηκα καμία Βιολάντα, δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο, καθώς είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί... Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.