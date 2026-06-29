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Τουλάχιστον 8 τραυματίες από έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Η εταιρεία Petroleos de Venezula δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό - Μεταφέρθηκαν στην Κολομβία για ιατρική περίθαλψη

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Βενεζουέλα

Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Βενεζουέλα Έκρηξη τραυματίες
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