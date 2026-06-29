O Bάντεφουλ στις ΗΠΑ πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με αντικείμενα τη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και τη στήριξη στην Ουκρανία.

Στόχος της συνάντησης είναι η συζήτηση για το νέο μοντέλο κατανομής των βαρών στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Βάντεφουλ θα συνεχίσει την περιοδεία του στη Νότια Αμερική, με συμμετοχή στη Σύνοδο των χωρών Mercosur στην Παραγουάη και επισκέψεις σε Αργεντινή και Βραζιλία, εστιάζοντας στην οικονομία και την εμπορική συμφωνία Mercosur.

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συναντά τον Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και αμυντικές δαπάνες.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο με κεντρικά θέματα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και τη στήριξη στην Ουκρανία, και συγκεκριμένα το νέο μοντέλο κατανομής των βαρών.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη συνέχεια, την Τρίτη θα μεταβεί στην Παραγουάη για τη Σύνοδο των χωρών της Mercosur και έπειτα θα συνεχίσει την περιοδεία του σε Αργεντινή και Βραζιλία με έμφαση στην οικονομία και την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται από την ενότητα του ΝΑΤΟ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να δεσμεύεται για την ασφάλεια της Ευρώπης. «Οι ΗΠΑ είναι και θα παραμείνουν ο σημαντικότερος εταίρος μας εκτός Ευρώπης. Είμαστε σύμμαχοι στην υπεράσπιση της ελευθερίας μας» ανέφερε.Ενστάσεις για τα Στενά του Ορμούζ«Η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται καθοριστικά από το αν παραμείνουμε μελλοντικά εξίσου αποφασιστικά ενωμένοι στο ΝΑΤΟ, όπως σήμερα», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ πριν από την αναχώρησή του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δεν τολμά να επιτεθεί σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, είπε, σημειώνοντας: «Η συλλογική αποτρεπτική ισχύς μας λειτουργεί».Ο Γιόφαν Βάντεφουλ τόνισε επίσης: «Θα συμβουλευτώ τον ομόλογό μου, Μάρκο Ρούμπιο, για το πώς θα μπορέσουμε στην ερχόμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα να συμφωνήσουμε για μια νέα κατανομή βαρών εντός της Συμμαχίας και για μια σταθερή, μακροπρόθεσμη στήριξη της Ουκρανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για μεγαλύτερη συνεισφορά και αφήνει ανοικτά ερωτήματα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt, ο Τραμπ εκτιμά ότι Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία δεν έχουν στηρίξει τις ΗΠΑ όταν ζητήθηκε βοήθεια στη Μέση Ανατολή για το Ιράν, οι βασικοί εταίροι των ΗΠΑ στην Ευρώπη δεν ήταν εκεί.Ειδικά για τη Γερμανία, είναι γεγονός ότι θέτει όρους για μια συνδρομή στις ΗΠΑ ως προς τα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από την Τεχεράνη έμπρακτες αποδείξεις για μια διαρκή και βιώσιμη συμφωνία εκεχειρίας.

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