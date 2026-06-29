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Σύβοτα: Μια βόλτα με σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά

Στα Σύβοτα που μας έκαναν να ξεχάσουμε πως δεν είμαστε σε νησί αλλά σε παραθαλάσσιο χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας- Δείτε την απολαυστική περιήγηση

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Σύβοτα: Βόλτα με σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά

Το καλύτερο σκάφος λένε «είναι του φίλου ή κάποιο νοικιασμένο» και στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βλέπουμε πως υπάρχουν επιλογές και μάλιστα οικονομικές για να απολαύσουμε όλοι υπέροχες παραλίες σε κρυστάλλινα νερά μακριά από το πλήθος.

Στα Σύβοτα, μια τέτοια περιήγηση μας έκανε να ξεχάσουμε πως δεν είμαστε σε νησί αλλά σε παραθαλάσσιο χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σύβοτα Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
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