Σύβοτα: Βόλτα με σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά

Το καλύτερο σκάφος λένε «είναι του φίλου ή κάποιο νοικιασμένο» και στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βλέπουμε πως υπάρχουν επιλογές και μάλιστα οικονομικές για να απολαύσουμε όλοι υπέροχες παραλίες σε κρυστάλλινα νερά μακριά από το πλήθος.

Στα Σύβοτα, μια τέτοια περιήγηση μας έκανε να ξεχάσουμε πως δεν είμαστε σε νησί αλλά σε παραθαλάσσιο χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.