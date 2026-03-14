Mεγάλη πορεία αλληλεγγύης στην κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία το Πολυτεχνείο, επί της Πατησίων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

Στο κάλεσμά της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α. Όπως υποστηρίζουν, το έργο της ανάπλασης συνεπάγεται την εκκένωση των κτιρίων, στα οποία διαμένουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι, και τη διάλυση αυτοοργανωμένων δομών που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 προαναγγέλλει επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της σημερινής κινητοποίησης είναι η απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Αριστοτέλης Χαντζής. Ο απεργός, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει την 38η ημέρα της διαμαρτυρίας του, ξεκίνησε την κινητοποίηση αυτή στις 5 Φεβρουαρίου με αίτημα την προστασία της κοινότητας και την ακύρωση των σχεδίων εκκένωσης.

Οι συγκεντρωμένοι επέλεξαν το Πολυτεχνείο ως σημείο εκκίνησης για τον συμβολικό του χαρακτήρα, δηλώνοντας την απόφασή τους να συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στα κτίρια.

Στην κινητοποίηση, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν η Μάγδα Φύσσα, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σταύρος Σταυρίδης, οι δικηγόροι Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης και πολλοί ακόμη.

