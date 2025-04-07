Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 43χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο πλαίσιο ερευνών για άτομο που αφαιρεί αποσκευές επιβατών, εντόπισαν τον 43χρονο και τον έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση.

Λίγο μετά, ο 43χρονος κινήθηκε προς τον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, όπου αφαίρεσε αποσκευή επιβάτη και ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την προανακριτική έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι ο 43χρονος τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2024, αφαίρεσε ακόμα 4 αποσκευές επιβατών, εκμεταλλευόμενος συνωστισμό ατόμων στον χώρο των αφίξεων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης του συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

