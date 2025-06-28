Σήμερα, Σάββατο 28 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την εύρεση τιμίων λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, και τιμά τη μνήμη τουΟσίου Γερμανού του Ρώσου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, και Γερμανός.

Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 3.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

