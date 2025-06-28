Σήμερα, Σάββατο 28 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την εύρεση τιμίων λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, και τιμά τη μνήμη τουΟσίου Γερμανού του Ρώσου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, και Γερμανός.
Ανατολή ήλιου: 06:04 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 3.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.