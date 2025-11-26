Πήραν αυτοκίνητο για να το οδηγήσουν δοκιμαστικά ενόψει υποτιθέμενης αγοράς και έγιναν ...καπνός.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία από την παθούσα εταιρεία - αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος συνεχίζονται.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται κατά ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός Έλληνα, 21 ετών, και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

