Νωρίτερα, ζητήθηκε προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του Νέου Πόντου και Νέας Ζωής του δήμου Μάνδρας λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή - Οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς της Δαδιάς επικεντρώνονται στο νοτιοδυτικό τμημά.