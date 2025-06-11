Εξιχνιάσθηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος υπηκόου Τουρκίας, που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες στις 13 Ιουλίου το 2022, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε η εμπλοκή ενός 49χρονου ομοεθνούς του, καθώς και ενός ακόμη ατόμου, που αναζητείται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το θύμα, ο 49χρονος τον προσέγγισε ενώ κινούταν πεζός και αφού τον παρέσυρε σε σημείο όπου ανέμενε ο συνεργός του, υπό την απειλή όπλου, αφαίρεσαν από την κατοχή του κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες. Ακολούθως, στην προσπάθεια του να αντισταθεί, δέχθηκε πυροβολισμό στον θώρακα, ενώ, όντας τραυματισμένος, κατάφερε να διαφύγει και, ενώ δεχόταν πυροβολισμούς, να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο πρατήριο υγρών καυσίμων.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και τη νοσηλεία του.

Από την προανάκριση που διενήργησε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τον τόπο της επίθεσης και περιμετρικά αυτής, ενώ από την περαιτέρω έρευνα και ανάλυση ψηφιακών μέσων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 49χρονου, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Παράλληλα, η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του έτερου δράστη συνεχίζονται.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του θύματος είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με 4 φυσίγγια και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

