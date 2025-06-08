Εξιχνιάσθηκαν τρεις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Λασίθι, οι δράστες των οποίων είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό το ποσό των 41.300 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.

Μετά από έρευνα και την προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου συνελήφθη ημεδαπός και ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από 27.05 έως 06.06 άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με απροσδιόριστο αριθμό ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, προφασιζόμενοι την ανάγκη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης συγγενικού τους προσώπου ζητώντας για αυτό διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα.

Σε τρεις περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν από 2 ημεδαπές και ημεδαπό, το συνολικό χρηματικό ποσό των 41.300 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ταυτοποιήθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ημεδαπού ως το μέσο με το οποίο οι άγνωστοι δράστες μετακινούνταν προκειμένου να παραλάβουν τα χρηματικά ποσά από τους ηλικιωμένους. Το όχημα εντοπίστηκε, κατασχέθηκε και συνελήφθη ο οδηγός. Στην κατοχή του βρέθηκε και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα SIM. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

