Λέκκας στον ΣΚΑΪ για σεισμό στο Άγιο Όρος: Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αν θα υπάρξει μεγαλύτερος

Για το σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στο Άγιο Όρος μετά και τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, μίλησε το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας.

«Έχουμε την παρατεταμένη δραστηριότητα η οποία δύο φορές θεωρήσαμε ότι έληξε. Μία φορά μετά το καλοκαίρι, αλλά επανήλθε και μία φορά μετά τον Φεβρουάριο που θεωρούσαμε επίσης ότι έληξε. Είναι ένας περιορισμένος σεισμογόνος χώρος, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο ρήγμα το οποίο μέσα στο χρόνο να δίνει πολλούς σεισμούς, μικρούς ή μεγάλους αλλά να διαχέεται χρονικά» είπε ο κ. Λέκκας.

«Έχουμε να κάνουμε με ένα εντοπισμένο σεισμικό κέντρο που επανήλθε με ένα μέγεθος που είναι μεγαλύτερο από τις προηγούμενες διεγέρσεις. Μέχρι τώρα είχαμε μέχρι 5. Έκανε το 5,3 αυτό μας έθεσε σε συναγερμό. Συγκάλεσα άμεσα την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης. Όλοι οι συνάδελφοι τόνισαν ότι είναι μια ιδιόμορφη ακολουθία την οποία θα πρέπει να προσέξουμε χωρίς να υπάρχει πανικός» πρόσθεσε ο κ.Λέκκας.

Για το αν θα υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός ή αν ήταν ο κύριος σεισμός ο χθεσινός απάντησε ότι «είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αν θα υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός. Ούτε μπορούμε να πούμε αν είναι ο κύριος. Μάλλον είναι, αλλά αν δει κανείς την παραδοξότητα του φαινομένου θα είναι επιφυλακτικός» είπε.

Τέλος, επισήμανε ότι «από πλευράς πολιτείας με βάση τις εισηγήσεις που έγιναν από τις επιστημονικές επιτροπές λήφθηκαν όλα τα μέτρα να ανταπεξέλθουμε ακόμα και στο ενδεχόμενο να έχουμε κάποια μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα, αν και είναι μικρό το ενδεχόμενο.»

Ο κ. Λέκκας σχολίασε ότι το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε σε θαλάσσιο χώρο δεν είναι και τόσο βοηθητικό. «Είναι πάνω σ τη θαλάσσια ακτογραμμή» είπε.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει ανησυχία» κατέληξε.

Σε επιφυλακή επισκέπτες και μοναχοί

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται μοναχοί και επισκέπτες στο Περιβόλι της Παναγίας από τους συνεχείς σεισμούς που «ταρακουνούν» τις τελευταίες ώρες την περιοχή.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και η περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμικότητα. Η επικοινωνία με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου συνεχίζεται, ενώ οι έλεγχοι και οι αυτοψίες στις Μονές θα διαρκέσουν όσο χρειαστεί, με στόχο την πλήρη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

