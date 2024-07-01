Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιείται από τις 06:00 στις φυλακές Ιωαννίνων για τον εντοπισμό ένστολων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε έκνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην έρευνα συνδράμουν κλιμάκια του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, άνδρες των ΕΚΑΜ, διμοιρία των ΜΑΤ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να ερευνούν ενδελεχώς τα πάντα, για όπλα, ναρκωτικά, κινητά και οτιδήποτε παραβιάζει την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών. Η φυλακή του Σταυρακίου σφραγίστηκε για όλη την ημέρα ενώ κάποια στιγμή υπήρξε ένταση καθώς μεταφέρθηκαν κάποιοι κρατούμενοι στο Τμήμα Μεταγωγών. Κρατούμενοι έβαλα φωτιά σε αντικείμενα στα κελιά.

Κρατούνται ο υποδιευθυντής και δύο υπάλληλοι ενώ έχει συλληφθεί ένας αστυνομικός.

