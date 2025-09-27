Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Όσο δεν ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη, δεν φανερώνεται η αλήθεια

Για προσπάθεια από πολιτικούς και συνηγόρους να αναβιώσει η συνωμοσία περί ύπαρξης ξυλολίου στην εμπορική αμαξοστοιχία μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Σχολιάζοντας το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε ότι όλα τα αιτήματα των συγγενών μπορούν να τεθούν με το ξεκίνημα της δίκης, που προγραμματίζεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να υπάρξει άλλη καθυστέρηση από νέες έρευνες.

«Προσπαθεί να αναβιώσει το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, που αυτή η απάτη που στήθηκε από πολιτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραπλάνησε την κοινωνία ότι υπήρχε παράνομο φορτίο» είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι όλη αυτή η απάτη κατέρρευσε από όλες τις επιστημονικές έρευνες.

«Όλα αυτά τα στοιχεία που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο η ανάκριση τα απέρριψε βασιζόμενη στις εκθέσεις των καλύτερων πραγματογνωμόνων» πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι στόχος των συνηγόρων, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου που ζητούν νέες έρευνες «είναι να μην ξεκινήσει η δίκη ποτέ, γιατί όσο δεν ξεκινά η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Όταν ξεκινήσει η δίκη φανερώνονται όλα τα στοιχεία, τότε ο ελληνικός λαός θα μάθει τι έχει γίνει. Δεν θέλουν να έρθει στο φως η υπόθεση αυτή».



