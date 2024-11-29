«Εκτιμούμε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα μεταφέρει 254.000 άτομα ημερησίως, θα έχουμε δηλαδή 57.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και 137.000 τόνους ρύπων διοξειδίου του άνθρακα λιγότερους», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Έχουμε 13 σταθμούς και 18 συρμούς, η επιβίβαση θα γίνεται κάθε 3,5 λεπτά από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον Νέο Σιδηροδρομικό σταθμό και η όλη απόσταση είναι 17 λεπτά», προσέθεσε ο κύριος Σταϊκούρας, σημειώνοντας ότι σήμερα με αυτοκίνητο χρειάζεσαι υπερδιπλάσιο χρόνο.

Ο κύριος Σταϊκούρας ανέφερε ότι το εισιτήριο στο μετρό, θα είναι 0,60 λεπτά για τους πρώτους έξι μήνες και αντίστοιχα 0,60 λεπτά στα λεωφορεία, δηλαδή μειωμένο, καθώς σήμερα το εισιτήριο στα λεωφορεία είναι 0,90 λεπτά.

Τόνισε ότι «το νέο μετρό διαθέτει δύο διακριτές σήραγγες, ενώ λειτουργεί με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που εξαλείφει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Υπάρχουν ήδη χώροι στάθμευσης στο Νέο Σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ κάτι αντίστοιχο ολοκληρώνεται σήμερα και στο άλλο άκρο, στον σταθμό της Νέας Ελβετίας, όπου με ένα εντυπωσιακό έργο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ ενώνονται για πρώτη φορά δύο δήμοι της Θεσσαλονίκης.»

Ο υπουργός επεσήμανε επίσης ότι τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Διοίκησης, έχει αναλάβει εταιρεία που έχει αναλάβει την τελευταία 10ετία τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό στο Μιλάνο και την Κοπεγχάγη.

Πηγή: skai.gr

