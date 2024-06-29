Ελλάδα: 54 φωτιές το τελευταίο 24ωρο - 3 συλλήψεις

Από χθες το απόγευμα στις 18:00 έως σήμερα στις 18:00 εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για πρόκληση πυρκαγιάς στο Λαγονήσι, ενώ σε ακόμα 4 άτομα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθησαν χθες 28 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κορωπίου, τρεις ανήλικοι ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξύλινες κατασκευές εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον οικισμό Λαγονήσι του Δήμου Σαρωνικού, στην Αττική και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625Euro, χθες 28 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βρυσών, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Καλύβες του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.000Euro, χθες 28 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κεφαλονιάς, σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε άναμμα φωτιάς σε ύπαιθρο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Λάσσης του Δήμου Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.406,25Euro, σήμερα 29 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ελευθερούπολης, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην θέση «παραλία Οφρυνίου», του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.875Euro, σήμερα 29 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ελευθερούπολης, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην θέση «διασταύρωση Παλαιοχωρίου», του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Πηγή: skai.gr

