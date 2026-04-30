Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα-φάρσα για εκρηκτικό μηχανισμό στα δικαστήρια

Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε νωρίτερα έρευνες με αρνητικό αποτέλεσμα.
Το τηλεφώνημα -«φάρσα», όπως αποδείχθηκε- έγινε στις 11:40 το πρωί σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης των Αθηνών. Άμεσα ενημερώθηκε η Άμεση Δράση, ενώ ξεκίνησαν έλεγχοι από ειδική ομάδα αστυνομικών με δύο αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.
Δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί το δικαστικό μέγαρο, ούτε διακόπηκαν οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων.
