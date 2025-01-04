Στον 10ο όροφο του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κ. Αναστάσιος, ο οποίος χρειάστηκε χθες να μεταφερθεί εκτάκτως από τα Τίρανα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 95χρονος ιεράρχης υποβάλλεται σε σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου οι θεράποντες γιατροί να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας του και να αποφασίσουν την αγωγή που θα λάβει, αλλά και αν θα παραμείνει σε απλή κλίνη ή θα μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας παρακολουθεί η καθηγήτρια πνευμονολογίας Αναστασία Κοτανίδου, η οποία γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό του, καθώς είχε αναλάβει την παρακολούθησή του και το 2020, όταν είχε νοσηλευτεί λόγω covid.

Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος έφτασε χθες το βράδυ από τα Τίρανα στην Αθήνα με αεροσκάφος C-27J, το οποίο προσγειώθηκε στις 19:34 στην αεροπορική βάση Ελευσίνας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν γιατρός και δύο διασώστες, μέλη της Ομάδας ιπτάμενου υγειονομικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνόδευσαν τον 95χρονο ιεράρχη, κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

