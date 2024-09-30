Σε ισχύ τίθεται από αύριο, 1η Οκτωβρίου 2024, η μείωση του αντιτίμου των διοδίων στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), η οποία καλύπτεται από το όφελος, ύψους 15.821.155 ευρώ, το οποίο εξασφάλισε το Δημόσιο από την αναχρηματοδότηση του έργου Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός-Κλειδί.

Σε επιστολή του προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας βεβαίωσε την πρόθεση ανάληψης υποχρέωσης χρηματοδοτήσεως για το παραπάνω ποσό, μέχρις αναλώσεώς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να μειωθεί το ύψος τελών διέλευσης των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου ως εξής:

Έκπτωση επί όλων των κατηγοριών οχημάτων με διαφοροποίηση μεταξύ ελαφρών (ΕΟ) και βαρέων οχημάτων (ΒΟ) ως εξής:

Ελαφρά οχήματα:

Έκπτωση ύψους 17%, η οποία αφορά όλες τις διελεύσεις, είτε με χρήση πομποδέκτη (οποιασδήποτε Παραχώρησης) είτε με πληρωμή σε λωρίδες με εισπράκτορα (ή αυτόματα μηχανήματα πληρωμής).

Συγκεκριμένα, το όφελος για τους χρήστες ΙΧ από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:

2,8 ευρώ για το 2024, καθώς η επιβάρυνση της διέλευσης από τους πέντε σταθμούς μειώνεται από 16,5 (σήμερα) σε 13,7 ευρώ

3 ευρώ για το 2025, από 17,4 σε 14,4 ευρώ, κατ΄ εκτίμηση.

Βαρέα οχήματα:

Έκπτωση ύψους 5%, η οποία αφορά αποκλειστικά τις διελεύσεις με χρήση πομποδέκτη (οποιασδήποτε Παραχώρησης). Η έκπτωση αυτή προστίθεται στην έκπτωση ύψους 7%, η οποία υφίσταται ήδη από τον παραχωρησιούχο. Για πληρωμή με μετρητά, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες τιμές διοδίων.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας:

«Για πρώτη φορά, με τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στον παραχωρησιούχο, η ωφέλεια επιστρέφει με άμεσο τρόπο στην ελληνική κοινωνία, με μείωση του κόστους των μετακινήσεων για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.