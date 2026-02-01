Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά

Ώρες αγωνίας περνούν περισσότεροι από 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή εδώ και αρκετές ώρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το alpha-news.gr, πρόκειται κυρίως για οικογένειες με μικρά παιδιά, ανάμεσά τους και μία οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους. Οι επισκέπτες έχουν καταφύγει στο καταφύγιο του χιονοδρομικού κέντρου, όπου παραμένουν ασφαλείς, ενώ στην περιοχή συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, Αργύρης Πατακάκης, ανέφερε ότι ο εγκλωβισμός προκλήθηκε όταν οχήματα χωρίς τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν κατά την κάθοδό τους προς τη Δράμα, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση λόγω των προσπαθειών απεγκλωβισμού τους.

Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό παραμένουν εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. «Οι επισκέπτες βρίσκονται σε ζεστό και ασφαλές περιβάλλον και, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην περιοχή συνεχίζεται η χιονόπτωση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.