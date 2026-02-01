Με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.