Με λεωφορεία μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών μετά την πυρκαγιά σε σταθμό ηλεκτροδότησης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη

Ηellenic Train

Με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

TAGS: Θεσσαλονίκη Hellenic Train αμαξοστοιχία
