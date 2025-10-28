Το καθιερωμένο μήνυμα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε από τον ασύρματο του F-16 ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμούμε εκείνους που ύψωσαν το "ΟΧΙ" και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Είναι ημέρα τιμής, συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε ο επισμηναγός.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είπε: «κ. επισμηναγέ αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και με υπερηφάνεια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζετε να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύτε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό».

«Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. (…) Πάντα ψηλά κ. επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο επισμηναγός ανήκει στην ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας και έχει πάνω από 1.500 ώρες πτήσεις με F-16.

