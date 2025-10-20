Λογαριασμός
ΕΔΕ για το βίντεο με το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί» και έχει προκαλέσει σάλο 

Του Μάκη Συνοδινού

ΕΔΕ διατάχθηκε από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ για το βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο καθώς δείχνει περιπολικό με ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στη φράση που είχε πει ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης στην Κυριακή Γρίβα λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο από τα χέρια του συντρόφου της έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκτός της ΕΔΕ, γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί χρονικά πότε συνέβη το περιστατικό, καθώς όπως είπε αξιωματικός στο skai.gr«Μπορεί το βίντεο να ανέβηκε εχτές ωστόσο δεν γνωρίζουμε ποια ημερομηνία και ώρα τραβήχτηκε ώστε να εντοπίσουμε τον αστυνομικό που είχε βάρδια και το οδηγούσε».

