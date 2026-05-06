Δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (6-5-2026), στην περιοχή Βούτες του δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 78χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα, σε τρίκυκλο όχημα.

Το όχημα φέρεται να τον καταπλάκωσε, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ παρά το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν αργά για τον άτυχο 78χρονο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.