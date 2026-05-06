ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Δυστύχημα στην περιοχή Βούτες Ηρακλείου - Ηλικιωμένος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρίκυκλο

Ο 78χρονος καταπλακώθηκε από τρίκυκλο όχημα ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα - Παρά την άμεση άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ο άνδρας δεν κατάφερε να σωθεί

Δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (6-5-2026), στην περιοχή Βούτες του δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 78χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα, σε τρίκυκλο όχημα. 

Το όχημα φέρεται να τον καταπλάκωσε, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ παρά το γεγονός ότι άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν αργά για τον άτυχο 78χρονο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ηράκλειο τροχαίο δυστύχημα
