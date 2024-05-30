Λογαριασμός
Δείτε ποιοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου έχουν κίνηση

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Βεβαρημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα: 

  • στα δύο ρεύματα της Κηφισού
  • στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και την Φιλοθέη
  • στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου
  • και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα
Πηγή: skai.gr

