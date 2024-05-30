Δείτε ποιοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου έχουν κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Βεβαρημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα:
- στα δύο ρεύματα της Κηφισού
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και την Φιλοθέη
- στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου
- και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα
Πηγή: skai.gr
