Δείτε ποιοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου έχουν κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Βεβαρημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα:

στα δύο ρεύματα της Κηφισού

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και την Φιλοθέη

στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου

και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα

