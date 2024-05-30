Σοκάρει περιστατικό κακοποίησης σκύλου στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής. Κάτοικοι δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν ένα σκύλο δεμένο σφιχτά με σύρμα, χωρίς να μπορεί να κουνηθεί και να υποφέρει από τον πόνο.

Σύμφωνα με την Ομάδα Διάσωσης και Υπεράσπισης Ζώων, ο σκύλος εντοπίστηκε στην παραλία των Φλογητών με δεμένα και τα τέσσερα του πόδια. Μάλιστα, όπως λέει η εθελόντρια Ελευθερία Βεκίλογλου στο makthes.gr, ο δράστης ή οι δράστες έσφιξαν τα σύρματα τόσο πολύ που τραυμάτισαν το ζώο.

«Έδεσαν το πόδια του σκύλου και έσφιξαν τόσο δυνατά το σύρμα που χώθηκε μέσα στο κρέας του ζώου. Το σκυλί ήταν τρομαγμένο και όταν το ξέδεσαν προσπάθησε να φύγει. Πρέπει να μεταφερθεί στο κτηνίατρο για να εξεταστεί» αναφέρει η κ. Βεκίλογλου.

Πρόκειται για ένα αδέσποτο σκυλί που σιτιζόταν από εθελοντές στο ίδιο σημείο που βρέθηκε σήμερα βασανισμένο.

Η Ομάδα Διάσωσης και Υπεράσπισης Ζώων προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστου για την κακοποίηση του ζώου και πλέον αναζητείται ο δράστης.

Πηγή: skai.gr

