Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό απρόκλητης επίθεσης και άσκησης βίας στη Νομική Σχολή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση βίας και δη εντός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Αναλυτικότερα, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά απρόκλητης επίθεσης και άσκησης βίας σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και στοχοποίησης δικηγόρου εξ ´αφορμής χειριζόμενης υπ´ αυτού υπόθεσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει εκ νέου τις πάγιες σχετικές θέσεις του:

1.Το ΔΣ του ΔΣΑ καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση βίας και δη εντός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο εξ´ ορισμού διακινούνται και οφείλουν να διακινούνται ακώλυτα ιδέες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, απ´ όπου κι αν υποκινείται ή προέρχεται.

2. Ο Δικηγόρος ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης και κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας, ουδέποτε δε δύναται να ταυτίζεται, πόσω μάλλον να στοχοποιείται απρόκλητα, λόγω του εντολέως του και της φύσης της πράξης για την οποία τον υπερασπίζεται.

Φαινόμενα όπως τα ανωτέρω είναι απολύτως καταδικαστέα, τόσο από το δικηγορικό σώμα, όσο και από κάθε πολίτη στο πλαίσιο μίας ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας και δικαιοκρατικής τάξης».

Πηγή: skai.gr

