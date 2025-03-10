Κάλεσμα προς τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Αγγλία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα εκδήλωση του Rebrain Greece και να έρθουν σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες εργασίας στη χώρα μας, απευθύνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, η κυρία Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Είσαι Ελληνίδα/Έλληνας που ζει και εργάζεται στην Αγγλία;

Σκέφτεσαι μήπως κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

Έλα στις 29 Μαρτίου στο Novotel West London να μιλήσεις με πάνω από 25 κορυφαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προφέρουν πολύ σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές https://platform.rebraingreece.gr/».

Πηγή: skai.gr

