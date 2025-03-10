Ως «προσπάθεια λογοκρισίας που μας γυρνά σε εποχές Μεσαίωνα και σκοταδισμού», χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) την «πρωτοφανή ενέργεια του Νίκου Παπαδόπουλου, βουλευτή του κόμματος "Νίκη", να επιτεθεί και να καταστρέψει έργα τέχνης της έκθεσης "Η Σαγήνη του Αλοκόττου - Ενδιάμεσος Χώρος" στην Εθνική Πινακοθήκη».

«Πρόκειται για μια πράξη βάναυση, αποτρόπαιη και απολίτιστη. Η καλλιτεχνική ελευθερία στη χώρα μας είναι και οφείλει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη. Το γεγονός ότι η επίθεση προέρχεται από δημόσιο πρόσωπο, και μάλιστα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, προξενεί ακόμη μεγαλύτερη κατάπληξη! Προφανώς η λογοκρισία στο έργο της Γεωργίας Λαλέ, από μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, άνοιξε δυσοίωνες ατραπούς. Η υποδειγματική απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού στον ως άνω βουλευτή, ότι "δεν προβαίνει σε ενέργειες λογοκρισίας" οφείλει να παραμείνει γνώμονας για όλους και όλες στον δημόσιο βίο. Στεκόμαστε στο πλάι των καλλιτεχνών και της Εθνικής Πινακοθήκης και καλούμε όλο τον κόσμο του πολιτισμού να πράξει το ίδιο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΑ.

Πηγή: skai.gr

