Βρέθηκαν μπουκάλια με οινόπνευμα και αναπτήρες στον Λόφο του Λυκαβηττού – Η ανάρτηση Δούκα

«Τρία μπουκάλια με οινόπνευμα, δύο επαγγελματικοί αναπτήρες και ένα μπουκάλι spray. Αυτά βρέθηκαν ανάμεσα σε δέντρα και χόρτα», αναφέρει ο δήμαρχος

Λυκαβηττός

Τρία μπουκάλια με οινόπνευμα, δύο αναπτήρες και ένα σπρέι βρέθηκαν στον Λόφο του Λυκαβηττού από συνεργείο του Δήμου Αθηναίων.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του και σχετική φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να ερευνήσει το περιστατικό.

Ο κ. Δούκας έγραψε συγκεκριμένα:

«Τρία μπουκάλια με οινόπνευμα, δύο επαγγελματικοί αναπτήρες και ένα μπουκάλι spray. Αυτά βρέθηκαν ανάμεσα σε δέντρα και χόρτα σε τρία διαφορετικά σημεία στον Λόφο του Λυκαβηττού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποχλόασης από συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Οι δυνάμεις του δήμου βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση λόγω των ακραίων κλιματικών συνθηκών και της αντιπυρικής περιόδου».

