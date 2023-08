Δωρεά οργάνων από 41χρονο άνδρα που κατέληξε στη ΜΕΘ - Η γενναία απόφαση των οικείων του Ελλάδα 12:14, 21.08.2023 linkedin

Ο νέος αυτός άνθρωπος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Τα όργανα του μεταμοσχεύονται ήδη σε ασθενείς