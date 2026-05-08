Δομοκός: Σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Πηγή: skai.gr

