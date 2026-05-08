Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη - 2 συλλήψεις

Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά την πετροπόλεμο σε αστικό λεωφορείο στην οδό Μοναστηρίου - Θα οδηγηθούν στο εισαγγελέα

Περιπολικό ΕΛ.ΑΣ.

Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν, χθες τα ξημερώματα, δύο ανήλικοι, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει υαλοπίνακας του οχήματος.

Κατόπιν ερευνών της Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 15 ετών, καθώς φαίνεται να αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικοι συλλήψεις
