Η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι, την 24η Απριλίου 2025. Σύμφωνα με την εφημερίδα Η Καθημερινή, ήταν μια δικογραφία που είχε σχηματίσει δύο χρόνια νωρίτερα το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας για μια άλλη πολύκροτη υπόθεση: τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που, τυπικά τουλάχιστον, παραμένει ανεξιχνίαστη.

Το άγνωστο αυτό στοιχείο έρχεται στο φως με αφορμή τη σύλληψη χθες και τον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος συνολικά πέντε ατόμων για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου κατά του «Θαμνάκια», όπως ήταν το παρατσούκλι του στη νύχτα.

Την ημέρα της εκτέλεσής του με 54 σφαίρες από καλάσνικοφ, ο «Θαμνάκιας» είχε μαζί του αφημένη στην πλαϊνή θήκη της πόρτας του οδηγού την αναφορά της αστυνομίας για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

Για τον φόνο του δημοσιογράφου είχαν κατηγορηθεί τα αδέλφια Σταύρος και Γιάννης Λάλας, που όμως κατά την ακροαματική διαδικασία αθωώθηκαν και μάλιστα σχεδόν παμψηφεί.

Ένα από τα σενάρια σχετικά με τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας Καραϊβάζ ενέπλεκε τον Γιώργο Μοσχούρη, δίχως πάντως ποτέ η συγκεκριμένη εκτίμηση ή εικασία να επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

