Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Αρκετές καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με τις μεγαλύτερες εξ΄αυτών να είναι: στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανά τμήματα, στην Παραλιακή από το ύψος του Αμφιθέας προς τον Πειραιά ανά τμήματα και λόγω τροχαίων ατυχημάτων, στο κέντρο της Αθήνας στις Πειραιώς προς Ομόνοια, στον άξονα Αχιλλέως – Καρόλου – Μάρνη προς την Πατησίων, στα δύο ρεύματα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου ανά τμήματα, στη Βασ. Σοφίας προς Βουλή και στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

