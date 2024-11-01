Τραγωδία στην Ευβοία. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρεται στο κέντρο υγείας Μαντουδίου ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος που έπεσε σε χαράδρα στην Κοτσίκια.

Πρόκειται για τον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος ηλικίας 45 ετών ο οποίος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες της πυροσβεστικής.

Το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο πυροσβέστες έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή της Κοτσικιάς.

Είχαν πάει για αφισοκόλληση για την αντιπυρική περίοδο όταν για άγνωστο λόγο το Πυροσβεστικό όχημα έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να χαθεί η επαφή μέσω ασυρμάτου.

Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως ο Διοικητής της πυροσβεστικής νομού Ευβοίας Κωνσταντίνος Ψαρρός, οκτώ άνδρες με τρία οχήματα από την Χαλκίδα και δώδεκα άνδρες με έξι οχήματα από Βόρεια Εύβοια.

