Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.
Ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.
Ο Πάνος Μαρινόπουλος διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας.
Ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.
Πηγή: skai.gr
