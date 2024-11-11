Ο ΣΚΑΪ μπήκε στις φυλακές Κορυδαλλού - Μια βραδιά με άρωμα «ελευθερίας»

Σε μία πολύ ιδιαίτερη βραδιά για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι». Ο τραγουδιστής Κώστας Αγέρης μαζί με τους μουσικούς του ήταν εκεί για να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς και να ψυχαγωγήσουν τις κρατούμενες.

Όπως ανέφερε η Τίνα Μιχαηλίδου, που έκανε το ρεπορτάζ, πρόκειται για μία από τις ενέργειες που γίνονται εκεί προκειμένου να ανοίξουν τις φυλακές προς το κοινό και να βοηθήσουν την επανένταξη των κοριτσιών πίσω στην κοινωνία.

Κάθε μία από τις κρατούμενες κρύβει από πίσω της μια ιστορία, μια ιστορία που μια στιγμή μπορεί να καταστρέψει τη ζωή τους. Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη βραδιά όλες πήγαν κομμωτήριο. Έχουν στήσει ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο μέσα στις φυλακές που τον έχουν κάνει κομμωτήριο. Χτενίστηκαν και έβαλαν τα καλά τους για να ζήσουν τη συγκεκριμένη βραδιά με άρωμα ελευθερίας και ήταν όλες πραγματικά πολύ χαρούμενες γιατί τους θύμισε κάτι από τη ζωή τους έξω από τις φυλακές. Μάλιστα, κάποιες είχαν πάνω από 4 χρόνια να διασκεδάσουν όπως αναφέρουν στο βίντεο.

Μιλούν για ελπίδα και για όνειρα που κάνουν, ενώ σε αρκετές έχει δοθεί η ευκαιρία να σπουδάσουν μέσα στις φυλακές.

Αξίζει να σημειωθεί πως μία κρατούμενη που ήταν να αποφυλακιστεί εκείνη την ημέρα, ζήτησε από τη διευθύντρια να παραμείνει, να περάσει καλά με τις συγκρατούμενες της και να αποφυλακιστεί την επόμενη μέρα.

