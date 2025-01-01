Στα νερά του Θερμαϊκού …οικειοθελώς, κατέληξε η βραδινή έξοδος για την υποδοχή του νέους έτους για τέσσερις φοιτήτριες από Πορτογαλία και Βέλγιο, που βρίσκονται με πρόγραμμα Erasmus στη Θεσσαλονίκη.

Οι νεαρές κοπέλες άφησαν τα βραδινά τους ρούχα και τα τσαντάκια με τα …στρας που περιείχαν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα σκαλιά της προκυμαίας, λίγα μόλις μέτρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποχαιρέτησαν για λίγο τους άνδρες της παρέας τους και βούτηξαν στη θάλασσα με τα εσώρουχά τους.

Σύμφωνα με τους δύο φίλους των κοριτσιών που θέλησαν να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο για το 2025, οι φοιτήτριες γνωρίζουν ότι τα νερά είναι ακατάλληλα για κολύμπι, αλλά αφού επιβιώνουν τα ψάρια, πιστεύουν ότι θα επιβιώσουν και οι ίδιες!

Πάντως το κολύμπι στον Θερμαϊκό κόλπο είχε εκπλήξεις που είχαν την όψη …μεδουσών, που ωστόσο ήταν τα απομεινάρια από τα φωτισμένα φαναράκια των ευχών, που υψώθηκαν χθες στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης.

Δείτε το βίντεο:

Βουτιά στο Θερμαϊκό έκαναν τέσσερις αλλοδαπές φοιτήτριεςhttps://t.co/nyva1mfYJl pic.twitter.com/5q87ijrgPU — Πρακτορείο Μακεδονία (@praktoreiomaced) January 1, 2025

