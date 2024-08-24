Χαλκιδική: Άμεσα αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της διαρροής λυμάτων στην Ιερισσό

Σε χρόνο λίγων λεπτών από ενημέρωσή του, ο δήμος Αριστοτέλη αντιμετώπισε το πρόβλημα της διαρροής λυμάτων σε σημείο της ακτής της Ιερισσού, στον μόλο στο ύψος της οδού Βασ. Γεωργίου και με κατεύθυνση 200 μέτρων προς τον κεντρικό μόλο (οδού Ηρώων) και 200 μέτρων προς το δημοτικό κάμπινγκ. Νωρίτερα η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής είχε εκδώσει απόφαση προσωρινής απαγόρευσης χρήσης της ακτής και κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι την επίλυση του προβλήματος. Η κολύμβηση θα επιτραπεί εκ νέου, αμέσως μόλις γίνουν οι επιβεβλημένοι ποιοτικοί έλεγχοι.

Ο δήμος Αριστοτέλη αναφέρει ότι η διαρροή λυμάτων αποδίδεται σε αυξομείωση τάσης στη γραμμή ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου λυμάτων της περιοχής που έριξε τις ασφάλειες προστασίας του εξοπλισμού.

«Η περιορισμένη διαρροή θα ήταν ακόμα μικρότερη, αν τοπικοί παράγοντες που έτυχε να δουν το πρόβλημα τη στιγμή που παρουσιάστηκε, φρόντιζαν πρώτα να ενημερώσουν τα αρμόδια στελέχη του Δήμου προτάσσοντας τη λύση του προβλήματος και έπειτα τις λοιπές αναρμόδιες για την αντιμετώπιση αρχές, ελπίζοντας να το εκμεταλλευτούν αντιπολιτευτικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη λήψη μέτρων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών. Το προσωπικό του δήμου Αριστοτέλη υπό την προσωπική εποπτεία και παρουσία του αρμοδίου Αντιδημάρχου, έλυσε το πρόβλημα σε χρόνο λίγων λεπτών από την ενημέρωσή του, αποκαθιστώντας την κανονική ηλεκτροδότηση στο αντλιοστάσιο και σταματώντας την περαιτέρω διαρροή λυμάτων» σημειώνεται σε ανακοίνωση του δήμου Αριστοτέλη.

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της Ιερισσού, ο δήμος Αριστοτέλη επισημαίνει ότι:

Ο μηχανισμός του δήμου βρισκόταν στην αναγκαία ετοιμότητα, ακριβώς λόγω της συχνότητας των φαινομένων αυξομείωσης τάσης και μικροδιακοπών ηλεκτροδότησης, πρόβλημα για τα οποίο είναι συνεχείς οι επικοινωνίες του ιδίου του δημάρχου Στ.Βαλιάνου το τελευταίο διάστημα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα δεν θα εμφανιζόταν ούτε με τη διακοπή ηλεκτροδότησης (και δεν θα επανεμφανιστεί στο μέλλον), με την ολοκλήρωση του μεγάλου αποχετευτικού έργου που εκτελεί ο Δήμος Αριστοτέλη στην Ιερισσό και το οποίο βρίσκεται σε προσωρινή παύση με παρέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το έργο αυτό θωρακίζει πολύ πιο αποτελεσματικά την περιοχή ακόμα και έναντι τέτοιων σπάνιων φαινομένων, που οφείλονται στην παλαιότητα των υποδομών και σε κακοτεχνίες δεκαετιών.

Ο δήμος Αριστοτέλη βρίσκεται σε διαρκή και στενή συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή της προσωρινής απαγόρευσης, καθώς και με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που είναι αρμόδια να παρακολουθήσει και να επιβεβαιώσει την ποιότητα των υδάτων ακτών κολύμβησης πραγματοποιώντας δειγματοληψίες και αναλύσεις, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αντίστοιχες δειγματοληψίες θα διενεργήσει και ίδιος ο δήμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

